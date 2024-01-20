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Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який сумарний залп "Калібрів"

Субота 20 січня 2024 08:39
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Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який сумарний залп "Калібрів" Фото: Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який сумарний залп "Калібрів" (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація утримує два кораблі в Чорному морі, серед яких 1 ракетоносій "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил України.

Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 8 ракет.

Зокрема в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, як й в Середземному.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

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