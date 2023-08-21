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Росія вивела у Чорне море підводний човен. Скільки на ньому ракет

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Понеділок 21 серпня 2023 00:00
Росія вивела у Чорне море підводний човен. Скільки на ньому ракет Фото: Росія вивела у Чорне море підводний човен (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вивела у Чорне море на чергування підводний ракетоносій ввечері неділі, 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Як заявили у відомстві, в акваторії Чорного моря несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр". При цьому максимально на бойове чергування РФ може вивести до 10 одиниць техніки.

Також у відомстві заявили, що станом на 23:00 неділі, 20 серпня, пусків БпЛА типу "Shahed-136" в південному напрямку не фіксувалося. Ворожа авіація, ані стратегічна, ані тактична, активності не проявляє.

Однак в ОК "Південь" зауважили, що на сигнал повітряної тривоги варто реагувати оперативно.

Українські морські дрони

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк нещодавно підтвердив, що Україна атакувала Кримський міст, а також російські кораблі у Чорному морі морськими надводними дронами. Ці безпілотні апарати - є унікальною розробкою СБУ та цивільних інженерів.

При цьому Малюк наголосив, що виробництво морських дронів розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Детальніше про те, якими дронами Україна атакує РФ у Чорному морі - читайте у нашому матеріалі.

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