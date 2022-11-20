Росія вивела в Чорне море один ракетоносій із чотирма "Калібрами"
На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають вісім російських кораблів, зокрема один ракетоносій із чотирма "Калібрами" на борту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-Морських Сил Збройних сил України.
"Станом на 20 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп - 4 ракети", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. В Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп - 76 ракет;
За даними ВМС, за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 2 судна, з них 0 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 20 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали в ВМС.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології для виготовлення ракет "Калібр" та "Іскандер" ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Додамо, що вчора, 19 листопада, в Чорному морі також перебувало одне російське судно-носій "Калібрів".
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