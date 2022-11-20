Россия вывела в Черное море один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами"
На боевом дежурстве в Черном море находятся восемь российских кораблей, в том числе один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
"По состоянию на 20 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп - 4 ракеты", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 76 ракет;
По данным ВМС, за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря - 2 судна, из них 0 судов двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю - 20 судов, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавили в ВМС.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия, по всей вероятности, накопила микрочипы и другие технологии для изготовления ракет "Калибр" и "Искандер" еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.
Добавим, что вчера, 19 ноября, в Черном море также находилось одно российское судно-носитель "Калибров" .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .