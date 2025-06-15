Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів": чи є загроза обстрілу України

Російська Федерація зранку, 15 червня, знову утримує в акваторії Чорного моря носій крилатих ракет типу "Калібр". Проте судно не заряджене, тому загрози обстрілу немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
За даними військових, станом на 06:00, кораблі РФ в Азовському морі відсутні.
Водночас одразу три судна зафіксовано в Середземному морі. Одне з них є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.
Нагадаємо, наприкінці травня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти зараз не вважають безпечною навіть військову Гавань у Новоросійську. Особливо це сталося після того, як РФ була змушена покинути свою основну базу в Севастополі.
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