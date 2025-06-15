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Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів": чи є загроза обстрілу України

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація зранку, 15 червня, знову утримує в акваторії Чорного моря носій крилатих ракет типу "Калібр". Проте судно не заряджене, тому загрози обстрілу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, станом на 06:00, кораблі РФ в Азовському морі відсутні.

Водночас одразу три судна зафіксовано в Середземному морі. Одне з них є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 2 судна.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.

Росія перемістила флот

Нагадаємо, наприкінці травня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти зараз не вважають безпечною навіть військову Гавань у Новоросійську. Особливо це сталося після того, як РФ була змушена покинути свою основну базу в Севастополі.

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