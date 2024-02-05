ua en ru
Пн, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": у ВМС розповіли подробиці

Понеділок 05 лютого 2024 15:52
UA EN RU
Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": у ВМС розповіли подробиці Ілюстративне фото: Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування один підводний ракетоносій. Існує загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування 1 підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 "Калібрів", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим українців попереджають про можливість ракетного удару - рівень загрози наразі високий. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно.

Варто зауважити, що після знищення ракетного катера "Івановець" у Чорному морі було помічено певне затишшя. Росіяни не виводили свої судна на патрулювання.

Потоплення російського "Івановця"

В ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів.

Цей катер вважався "гордістю" Чорноморського флоту РФ. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому після знищення катера "Івановець" російські війська сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів
DAILY
У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом