Росія вивела в Чорне море кораблі: який можливий залп "Калібрів"

Російська Федерація зранку, 26 грудня, знову тримає кораблі в Чорному морі. Для України зберігається загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на дані Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00, у Чорному морі зафіксовано два кораблі. Один з них є носієм крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак у Середземному морі зафіксовано шість суден росіян, два з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 22 ракет.
У ВМС поінформували, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія регулярно тримає у Чорному та Середземному морях судна із ракетами "Калібр". Так, 25 січня військові теж зафіксували два ворожих корабля, які РФ вивела на бойове чергування. Серед них був носій крилатих ракет типу "Калібр".
Зазначимо, що час від часу країна-агресор обстрілює територію України ракетами з акваторії Чорного моря.
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