Росія вивела в Чорне море кораблі: який можливий залп "Калібрів"

Станом на 06:00, у Чорному морі зафіксовано два кораблі. Один з них є носієм крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак у Середземному морі зафіксовано шість суден росіян, два з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 22 ракет.

У ВМС поінформували, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - жодного судна;

до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.