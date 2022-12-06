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Росія витратила близько 500 млн доларів на вчорашній обстріл України, - Forbes

Ілюстративне фото: Росія витратила близько 500 млн доларів на вчорашній обстріл України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, Росія випустила по Україні ракети, загальна вартість яких становить близько 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Видання нагадує, що, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни завдали ударів по Україні такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 "Калібри", три Х-22, шість Х-59 та одна Х-31П.

У Forbes додають, що для розрахунку вартості всіх ракет використовувалися наступні оцінки: Х-101 - 13 млн доларів, Х-555 - 4 млн доларів, "Калібр" - 6,5 млн доларів, Х-22 - 1 млн доларів, Х- 59 0,5 млн доларів, Х-31П - 0,5 млн доларів. Таким чином, загальна вартість - 400-500 млн доларів.

Нагадаємо, 5 грудня російські окупанти завдали восьмого масованого удару по Україні. Внаслідок обстрілу була пошкоджена критична інфраструктура та загинули мирні жителі.

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