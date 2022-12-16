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Росія випустила по Житомирській області дві ракети: стали відомі наслідки

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Житомир, П'ятниця 16 грудня 2022 12:53
Росія випустила по Житомирській області дві ракети: стали відомі наслідки Фото: Росія випустила по Житомирській області дві ракети 16 грудня (twitter com)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти випустили по Житомирській області дві ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської області Віталія Бунечка.

"По Житомирській області було випущено 2 ракети! Одна збита. Жертв та постраждалих немає", - розповів він.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 16 грудня, одна з ракет окупантів, випущених під час масованої атаки по Україні, впала в Коростені (Житомирська область). Наразі місто знаходиться без світла.

Нагадаємо, російські військові випустили територією України понад 60 ракет під час чергового масованого обстрілу в п'ятницю, 16 грудня.

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