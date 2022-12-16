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Россия выпустила по Житомирской области две ракеты: стали известны последствия

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Житомир, Пятница 16 декабря 2022 12:53
Россия выпустила по Житомирской области две ракеты: стали известны последствия Фото: Россия выпустила по Житомирской области две ракеты 16 декабря (twitter com)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 16 декабря, российские оккупанты выпустили по Житомирской области две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской области Виталия Бунечко.

"По Житомирской области было выпущено 2 ракеты! Одна сбита. Жертв и пострадавших нет", - рассказал он.

Как сообщалось, в пятницу, 16 декабря, одна из ракет кафиров, выпущенных во время массированной атаки по Украине, упала в Коростене (Житомирская область). Сейчас город находится без света.

Напомним, российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела в пятницу, 16 декабря.

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