Росія випустила по Україні 43 ракети. Залужний розповів, скільки збили

Він зазначив, що атака розпочалася близько 3:40. Зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Ракети запускали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони заходили з різних напрямків, а по маршруту постійно змінювали курс.

В результаті бойової роботи сили протиповітряної оборони знищили 36 крилатих ракет. До відбиття атака залучили зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні групи та інші засоби.

Також, як зазначив Залужний, о 6:00 росіяни вдарили зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Нічна атака

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти".

Зокрема, у Рівному атаковано енергетичний об'єкт. У Черкаській області уламки ракети впали на готель, а у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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