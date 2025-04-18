Видання звернуло увагу, що якщо Євросоюз не відкриє своє небо для авіації Росії, російським перевізникам "буде нелегко" літати до США.

"Санкції Євросоюзу проти Росії тверді, що включає заборону на польоти російських авіакомпаній через повітряний простір ЄС", - підкреслив у коментарі виданню неназваний представник Єврокомісії.

Він також звернув увагу на "серйозні питання" з безпекою, які пов'язані з можливим відновленням польотів російських літаків у повітряному просторі ЄС. Зокрема, невідомо, чи проводила Росія належне технічне обслуговування своїх повітряних суден протягом останніх трьох років.

Зі свого боку директор консалтингової компанії SIG Aviation Сандер Старревельд розповів, що Агентство з авіаційної безпеки ЄС повинно буде забезпечити російським літакам необхідний рівень безпеки, такий процес потребуватиме багато часу.

"Деякі літаки можуть бути конфісковані відразу після приземлення в Європі через одностороннє рішення Росії націоналізувати орендовані літаки. Західним лізинговим компаніям заборгували величезні суми, і я очікую, що вони спробують повернути якомога більше активів", - додав Старревельд.

Заява Лаврова

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 11 квітня заявив про те, що угода про припинення бойових дій з Україною "має стати наслідком зняття санкцій з "Аерофлоту".

"Американці розглядали це питання, але поки що ми не бачимо жодних кроків у відповідь", - розповів чиновник країни-агресора.