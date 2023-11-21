Росія використовує тактику гібридної війни для нової міграційної кризи в Європі, - ISW

Тактика гібридної війни на російсько-фінському кордоні аналогічна тому, як Росія та Білорусь створили міграційну кризу на польському кордоні у 2021 році, і, ймовірно, аналогічним чином спрямована на дестабілізацію НАТО.

Тоді Кремль скористався сфабрикованою кризою 2021 року, щоб помилково звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі. У РФ неодноразово заявляли, що прийматимуть будь-які контрзаходи, які вважають за необхідне, для забезпечення власної безпеки. Експерти ISW переконані, що спроба створення міграційної кризи у Фінляндії – це один із кроків щодо дестабілізації політичної ситуації в країнах НАТО.

Фінляндія закрила кордон із РФ

Раніше Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Це пояснили великою кількістю біженців, які шукають притулку. З 18 листопада на кордон із Росії прибуло близько 300 прохачів притулку, переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії.

Зазначається, що російські прикордонники супроводжують та перевозять мігрантів до фінського кордону. В уряді Фінляндії також зазначають, що є ознаки того, що іноземна влада відіграла свою роль у наданні допомоги біженцям у незаконному перетині кордону. Кремль спростував звинувачення Фінляндії у причетності Росії до створення штучного припливу мігрантів.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться. Уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок, перш ніж вживати більш серйозних заходів на кордоні.

Також на тлі міграційної кризи в країні розпочали зведення тимчасових огорож на кордоні з Росією. Збройні сили надають допомогу у будівництві прикордонникам.