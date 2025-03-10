Росія використовує в Сирії методички за "Донбаським сценарієм", - джерела в ГУР

Росія почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички. У них ідеться про "захист російського населення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За даними співрозмовників, після того, як Росії руками прихильників Башара Асада не вдалося захопити територію сирійського узбережжя в портах Тартус і Латакія, росіяни почали поширювати свою методичку за "Донбаським сценарієм".
Зокрема, один із лідерів проросійських повстанців різко розкритикував нову владу Сирії.
"Якщо вони (нова влада Сирії - ред.) прийдуть, вони вб'ють нас. Якщо ми вистоїмо, ми виженемо їх. Нам росіяни дали 24 години, щоб ми вистояли проти них. До завтрашнього вечора прийде міжнародне схвалення. Прийде узгодження від Кремля, і вони (росіяни - ред.) допомагатимуть нам із повітря, із землі та інше", - запевняв він.
На цьому тлі 8 березня росіяни надіслали свої методички про необхідність звернення до МЗС РФ сирійським повстанцям. Звернення сирійцям "рекомендували підписати" у статусі біпатрида (людини з подвійним громадянством) - громадянина Сирії та Росії.
За інформацією джерел, росіяни хочуть, щоб сирійські повстанці у зверненні закликали Росію до "негайного втручання" через нібито "геноцид" алавітського населення (лояльна Асаду меншість).
"Ми сподіваємося, що Росія, як країна, що завжди виступає за справедливість і мир, вживе рішучих заходів для запобігання подальшим трагедіям", - вказується в прикладі такого звернення.
Очікується, що звернення буде позитивно сприйнято російським Міністерством закордонних справ, оскільки в компетенцію відомства входить захист громадян Росії.
Нагадаємо, 6 березня проросійські прихильники Башара Асада спробували організувати повстання проти нової влади Сирії, але успіху вони не мали.
Таке повстання Москва хотіла використати для того, щоб залишити свої військові бази в Сирії під егідою "миротворців". Росія використовує такі військові бази для впливу та розробки місцевих газових родовищ.
Варто зазначити, що для росіян важливо не допустити розробку сирійського дешевого газу, оскільки це може призвести до обвалення цін на російський газ і зменшення економічних можливостей країни-агресора, зокрема щодо фінансування війни в Україні.
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