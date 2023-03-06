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Росія використовує для провезення зброї через Босфор торговельні кораблі, - експерти

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Понеділок 06 березня 2023 12:54
Росія використовує для провезення зброї через Босфор торговельні кораблі, - експерти Фото: Росія використовує для провезення зброї через Босфор кораблі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Коли Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів через війну в Україні, Росія почала використовувати допоміжні та торгові судна для перевезення військових вантажів через протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані учасників групи Bosphorus Observer та експерта з оборони Йорука Ішика.

Зокрема, за даними спостерігачів, російський контейнеровоз "Sparta IV" привіз до Сирії вантаж гуманітарної допомоги для потерпілих від землетрусу. А потім - вивіз військовий вантаж із військово-морської бази РФ, який має вивантажити у Новоросійську.

Судно йшло через Босфор у супроводі кораблів ВМФ РФ і пройшло протоку в темний час доби. А до входу до Босфору 1 березня 2023 року "Sparta IV" йшла у супроводі ракетного корвета ВМФ Росії "Стерігаючий".

Це вже не вперше, коли російські контейнеровози перевозять військові вантажі. За даними експертів, у серпні 2022 року російські ракети ППО С-300 також були завантажені на Тартусі в Сирії і були доставлені до Новоросійська.

Нагадаємо, раніше Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгове судноплавство для України.

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