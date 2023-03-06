ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия использует для провоза оружия через Босфор торговые корабли, - эксперты

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 12:54
Россия использует для провоза оружия через Босфор торговые корабли, - эксперты Фото: Россия использует для провоза оружия через Босфор торговые корабли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей из-за войны в Украине, Россия начала использовать вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные участников группы Bosphorus Observer и эксперта по обороне Йорука Ишика.

В частности, по данным наблюдателей, российский контейнеровоз "Sparta IV" привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. А затем - вывез военный груз с военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Судно шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ, и прошло пролив в темное время суток. А до входа в Босфор 1 марта 2023 года "Sparta IV" шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".

Это уже не первый раз, когда российские контейнеровозы перевозят военные грузы. По данным экспертов, в августе 2022 года российские ракеты ПВО С-300 также были загружены на Тартусе в Сирии, и были доставлены в Новороссийск.

Напомним, ранее Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация порт
NEWS
Потери России в Украине: за сутки ВСУ уничтожили 650 солдат и 15 БПЛА
Потери России в Украине: за сутки ВСУ уничтожили 650 солдат и 15 БПЛА
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров