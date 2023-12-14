UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія використовує носії "Калібрів" для посилення ППО в окупованому Криму, - ISW

Фото: росіяни посилюють ППО у Криму носіями ракет "Калібр" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові використовують морські кораблі в якості доповнення систем протиповітряної оборони (ППО) у тимчасово окупованому Криму. Одним із них став корвет проєкту "Циклон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що агресор використовує корвет типу "Каракурт" проєкту 22800 "Циклон" як систему протиповітряної оборони з бази у Севастополі.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські військові нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами типу "Каракурт", що споруджуються у Республіці Татарстан.

Він також додав, що російські ракети "Калібр" містять від 40 до 60 іноземних комплектуючих, зокрема мікроелектроніку.

Ракетний удар ЗСУ по Керчі та заміна корвету "Аскольд"

4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи. Російські загарбники повідомили про роботу в місті протиповітряної оборони.

Водночас українські військові заявили, що Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок атаки був пошкоджений носій ракет "Калібр" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту РФ у грудні 2023 року.

За даними ISW, замість розбомбленого корвету "Аскольд", Росія готується обстрілювати Україну з нового корабля "Туча". Він був збудований на верфі міста Зєлєнодольск у Татарстані і вже доставлений у Новоросійськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымПВОВійна Росії проти України