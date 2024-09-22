Росія використовує Мексику як центр шпигунства за США, - NBC News

Російські спецслужби нарощують свою присутність у Мексиці для проведення шпигунських операцій, спрямованих проти Сполучених Штатів. Таким чином реалізовується практика часів "холодної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними видання, впродовж останніх кількох років, Росія збільшила штат свого посольства в Мехіко на десятки співробітників, хоча Москва має лише обмежені торговельні зв'язки з цією країною. Американські офіційні особи заявляють, що ця тенденція викликає занепокоєння, і вважають, що масштабне нарощування персоналу спрямоване на посилення розвідувальних операцій Кремля, націлених на США, а також його пропагандистських зусиль, спрямованих на підрив відносин між Вашингтоном і Україною.

Адміністрація Байдена порушила це питання перед мексиканським урядом. "Росія дійсно інвестувала в Мексику, прагнучи розширити свою присутність", - сказав в інтерв'ю NBC News американський чиновник.

США стурбовані й уважно спостерігають

Директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявив, що його відомство та уряд США "гостро зосереджені" на розширенні російської присутності в Мексиці. За його словами, частково це результат висилки російських шпигунів з іноземних столиць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Частково це пов'язано з тим, що так багато російських розвідників було вигнано з Європи. ... Тому вони шукають місця, куди можна поїхати, і шукають місця, де вони можуть діяти. Але ми дуже пильно стежимо за цим", - сказав Бернс в Лондоні у вересні, відповідаючи на запитання про ймовірне російське шпигунство з Мексики.

Дії Росії в Мексиці відображають більш агресивну позицію її спецслужб на багатьох фронтах, адже Кремль прагне змусити замовкнути критиків за кордоном, підірвати підтримку України і послабити західні демократії, кажуть колишні співробітники розвідки. За словами американських і європейських чиновників, цей підхід передбачає саботаж і спроби саботажу в Європі, плани убивств, невпинні кібератаки і масштабні глобальні дезінформаційні кампанії.

"Зараз вони готові йти на набагато більші ризики, ніж, можливо, це було б одразу після закінчення холодної війни", - сказав Пол Колбе, який 25 років працював оперативним офіцером у ЦРУ в Росії, на Балканах та в інших місцях.

Генерал ВПС США Глен ВанГерк, голова Північного командування Збройних сил США, у березні 2022 року в Сенатському комітеті з питань збройних сил заявив, що російська військова розвідка ГРУ має масову присутність у Мексиці.

"Я хотів би зазначити, що найбільша частина членів ГРУ у світі зараз перебуває в Мексиці. Це співробітники російської розвідки, і вони дуже уважно стежать за своїми можливостями впливати на можливості і доступ США", - сказав Ван Герк.

Після коментарів генерала, які пролунали невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія продовжила розширювати свою присутність у посольстві в Мехіко, отримавши акредитацію від мексиканської влади.

Відповідаючи на запитання про коментарі генерала, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не має інформації про це і що Мексика є "вільною, незалежною, суверенною країною".

Незважаючи на те, що Мексика протягом десятиліть налагодила широкі торговельні зв'язки зі Сполученими Штатами, вона традиційно намагається уникати повного узгодження із зовнішньою політикою Вашингтона та підтримує дружні відносини з Росією і Кубою.

Троцький і льодоруб

NBC News нагадало, що російські шпигуни та їхні американські інформатори, мають у Мексиці тривалу історію.

У 1940 році Кремль полював на одного зі своїх революційних лідерів і комуністичних ідеологів, Леона Троцького, що був усунутий від влади після сварки з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Троцький, який, як очікувалося, мав стати наступником Володимира Леніна на посаді лідера Радянського Союзу, переховувався, переїжджаючи з країни до країни, доки не оселився в Мексиці.

Однак 20 серпня 1940 року Троцький впустив до свого приватного кабінету іспанського комуніста, якого вважав другом. Відвідувач, Рамон Меркадер, сховав під курткою свого костюма укорочений льодоруб, підвішений на мотузці. Він атакував Троцького, який наступного дня помер від отриманих ран.

Плацдарм для шпигунства

Джон Сайфер, який пропрацював на секретній службі ЦРУ 28 років, сказав, що Росія завжди казала американцям, які пропонували шпигувати на користь Москви, їхати до Мексики.

"Десятиліттями, якщо американці зверталися до нас і зголошувалися шпигувати на користь Москви, їм казали їхати до Мехіко. Середовище для російської розвідки у США складне", - сказав Сайфер.

У 1970-х роках Крістофер Бойс, студент коледжу, який працював в аерокосмічній компанії TRW у заможному передмісті Лос-Анджелеса, і його шкільний друг Ендрю Долтон Лі, були визнані винними у передачі Радянському Союзу секретів американських супутників. Упродовж двох років Лі їздив до Мехіко, щоб передати секретну інформацію агентам радянського посольства та зібрати гроші для себе і Бойса. Їхній випадок став темою книги й великого голлівудського фільму "Сокіл і сніговик".

Гарольд "Джим" Ніколсон, високопоставлений офіцер ЦРУ, засуджений у 1997 році за передачу секретів Москві, відбував покарання за шпигунство, коли намагався використати свого сина для отримання "пенсійних" виплат від російських агентів у Мексиці. Його син був заарештований і засуджений у 2010 році, а батько засуджений вдруге.

Два роки тому видатний мексиканський вчений Гектор Кабрера Фуентес визнав себе винним у тому, що був завербований російськими агентами для стеження за інформатором уряду США, що проживав у Маямі. Фуентес вів подвійне життя у двох сім'ях на двох континентах, і російські шпигуни скористалися цим, щоб схилити його до співпраці.

Сприятливе середовище

На відміну від США, де російська розвідка перебуває під пильним наглядом ФБР, а консульства закриті, Мексика, за словами колишніх офіцерів розвідки, пропонує Москві зручне, менш ризиковане середовище для нагляду за агентами в США та проведення інших операцій.

"Це дуже сприятливе середовище для роботи росіян. У цьому є багато сенсу, і саме тому росіяни перебувають там у такій великій кількості", - сказав Дуглас Лондон, старший офіцер ЦРУ у відставці й автор мемуарів "Вербувальник".

За його словами, росіяни, ймовірно, захочуть використати близькість Мексики, але відносну безпеку поза межами досяжності американських правоохоронних органів, для підтримки як американських агентів, так і російських офіцерів, що працюють під "глибоким прикриттям" у США.

За словами Лондона та інших колишніх офіцерів ЦРУ, американський агент, що працює на російську розвідку, може подорожувати туди і назад через американо-мексиканський кордон та зустрічатися з російськими кураторами, щоб отримати зарплату, доповідь, поповнення запасів і пройти навчання методам зв'язку або іншим шпигунським технологіям.

Колишні розвідники зазначають, що російська розвідка може також скористатися близькістю Мексики для того, щоб вийти на політичних ворогів Путіна у США.

Легальна робота, ризик та інформдиверсії

За словами Лондона, росіяни, скоріш за все, не будуть зацікавлені у тому, щоб їхні оперативники намагалися нелегально перетнути південний кордон із мігрантами. "Вони хочуть, щоб будь-яка подорож була законною, виглядала чистою, непомітною", - сказав він.

Натомість інші колишні співробітники розвідки вважають, що російські спецслужби мали б можливість працювати з транскордонними злочинними мережами, якби це відповідало конкретній місії, та якби вони були готові терпіти набагато більший ризик.

Частиною мандату ГРУ є підготовка можливих диверсійних операцій на випадок війни зі США, і Мексика могла б стати практичною базою для таких планів на випадок непередбачених обставин, зазначають колишні розвідники.

Сприйняття великого російського шпигунського бастіону в Мексиці корисне і як інструмент пропаганди, щоб перебільшити можливості Москви і підживлювати уявлення про нібито "неконтрольований кордон", сказав Кольбе.

Американські чиновники також стурбовані спробами Росії маніпулювати інформаційним ландшафтом у Мексиці, намагаючись не лише підірвати міжнародну підтримку України, але й посіяти соціальні розбіжності. Росія розширила присутність свого державного ЗМІ RT в Мексиці і провела велику рекламну кампанію для цього каналу.

У квітні посол Росії в Мексиці опублікував неправдиве повідомлення російських державних ЗМІ про те, що США вербують членів наркокартелів з Мексики та Колумбії, щоб відправити їх воювати в Україну. Це безпідставне повідомлення підхопили деякі мексиканські ЗМІ.