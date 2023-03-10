Росія використовує Лондон для відмивання награбованого під час війни з Україною, - Bloomberg

Британські правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами низки країн останніми роками, ймовірно, з метою відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

При цьому деякі компанії, які контролює Росія, тепер намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.

Як зазначає Bloomberg, росіяни займають чільне місце серед тих, кого залучає до лондонського Сіті м'яке регулювання, яке дозволяє їм приховувати свої активи без особливого контролю.

Олівер Буллоу, експерт із фінансових злочинів, який написав серію книг про ухилення від сплати податків та відмивання грошей у Великій Британії, сказав, що за останні роки тисячі злочинців зареєстрували фірми у Великій Британії. Вони обрали Великобританію, тому що заснувати компанію тут дешево, щодо мало перевірок інформації, яку вони мають надати, а наявність британської адреси надає їм видимості респектабельності.

"Я не сумніваюся, що британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, зараз причетні до пограбування України", - сказав він.

Людина, знайома з розслідуваннями правоохоронних органів Великої Британії щодо відмивання грошей, сказала, що злочинці використовують британські компанії для переведення великих сум грошей у країну та зберігання їх протягом кількох років. Потім вони або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звіти до Реєстраційної палати, або подають шахрайські дані, де не розкриваються реальні активи, якими володіє компанія.

У той час як Велика Британія запровадила широкомасштабні санкції проти багатьох російських компаній та приватних осіб після вторгнення в Україну, роки залучення іноземних грошей зробили британську фінансову систему пронизаною підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, які ускладнюють зусилля щодо накладення обмежень на інтереси Росії.

Одна компанія, встановлена британською владою, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні і перебуває в судових реєстрах як власник зерновоза. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Згідно з загальнодоступними даними, останніми місяцями судно неодноразово проходило через Чорне море.

У компанії числяться троє нинішніх і колишніх співробітників, зареєстрованих у Реєстраційній палаті, британському реєстрі компаній. Усі вони є громадянами Росії та вказали свої домашні адреси у Росії.

Як показують документи, кілька інших компаній, які не мають явних британських операцій, були зареєстровані за тією ж лондонською адресою іншими громадянами Росії. Один із цих людей - співробітник МВС Росії.

Британський уряд перебуває в процесі посилення законів, щоб реформувати Реєстраційну палату та припинити фінансові злочини. Законопроект про економічні злочини та корпоративну прозорість був внесений до парламенту у вересні минулого року і спрямований на те, щоб надати реєстру компаній більше повноважень для виявлення тих, хто створює компанії, та для розслідування злочинів.