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Росія використовує касетні боєприпаси для нападу, Україна для самооборони, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

І російська, і українська армія використовують касетні боєприпаси на фронті. Різниця в тому, що Москва застосовує їх для вторгнення, а Київ - для самооборони.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

Він сказав, що "у НАТО немає позиції щодо них", оскільки деякі союзники підписалися під забороною використання касетних боєприпасів, а деякі ні.

"Це вирішуватимуть уряди, а не НАТО", - сказав він.

Проте Столтенберг продовжив: "Ми стикаємося з жорстокою війною, і ми повинні пам'ятати, що ця жорстокість відбивається в тому, що кожен день ми бачимо жертви і що обидві сторони використовують касетні боєприпаси. Росія застосувала касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для самооборони", - додав генсек.

Касетні боєприпаси

DPICM - це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають кумулятивні властивості для боротьби з бронетехнікою, а також осколкову дію - для боротьби з живою силою. Деякі бойові елементи можуть мати підривник уповільненої дії.

У Білому домі заявили, що відправка касетних боєприпасів на Україну "перебуває в активному розгляді".

За даними The Washington Post, президент США Джо Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів. Про надання допомоги маємо оголосити сьогодні.

Раніше в Пентагоні заявили, що касетні боєприпаси можуть ефективно застосовуватись підрозділами ЗСУ проти розташованих в окопах російських військ.

Запаси касетних боєприпасів у США становлять близько 3 млн одиниць, які можна використовувати в 155-мм гаубицях.

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НАТОЄнс Столтенберг