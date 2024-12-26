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Росія використовує біткоїн у зовнішній торгівлі

Фото: Путін підтримує використання криптовалют (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські компанії почали використовувати біткоїн та інші цифрові валюти у міжнародних платежах. Це сталося після законодавчих змін, які дозволили таке використання з метою протидії західним санкціям.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що санкції ускладнили життя Росії з її основними партнерами, такими як Китай і Туреччина. Річ у тім, що місцеві банки проявляють обережність щодо угод, пов'язаних з Росією, щоб уникнути контролю з боку західних регулюючих органів.

Водночас цього року Росія дозволила використовувати криптовалюти в зовнішній торгівлі і зробила кроки з легалізації майнінгу криптовалют, включно з біткоїном. Країна-агресор є одним зі світових лідерів з майнінгу біткоїнів.

"У рамках експериментального режиму можливе використання (у зовнішньоторговельних операціях - ред.) біткоїнів, які ми добули тут, у Росії. Такі транзакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх слід розширювати і розвивати далі. Я впевнений, що це відбудеться наступного року", - заявив Силуанов.

Він також додав, що міжнародні платежі в цифрових валютах - це майбутнє.

Також видання нагадало, що цього місяця російський диктатор Володимир Путін заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль американського долара як резервної валюти. Зокрема, використовує його в політичних цілях, змушуючи багато країн звертатися до альтернативних активів.

Як приклад Путін виділив біткоїн, заявивши, що ніхто у світі не може регулювати цю криптовалюту.

"Висловлювання Путіна показали, що російський лідер підтримує широке використання криптовалют", - резюмували у Reuters.

Нагадаємо, що в ніч на 5 грудня 2024 року біткоїн побив історичний максимум. Вартість однієї монети того дня перевищила 100 000 доларів.

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