Росія вигадала ІПСО про "сина Сирського". Генштаб попередив про фейк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, російські пропагандисти поширюють відеопровокацію з так званим "сином Сирського".

"Цей ролик є частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямованої проти командування ЗСУ", - наголосили в штабі.

В Генштабі ЗСУ пояснили, що росіяни намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі у Росії. Саме цим ворог намагається дискредитувати українців.

"Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином Головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році", - пояснили в штабі.

Крім цього, військові наголосили, що колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. Наразі ж з її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.

"Не піддавайтеся ворожій пропаганді та довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - пояснили в Генштабі.

Призначення Сирського

Нещодавно президент Володимир Зеленський розпочав оновлення керівництва ЗСУ. Так, замість Валерія Залужного на посаду головкома був призначений Олександр Сирський. А Генштаб замість Сергія Шаптали очолив Анатолій Баргилевич.

Пізніше глава держави також призначив заступників нових головкома та начальника Генштабу, а також провів кадрові перестановки серед командувачів військ.

Перестановки в ЗСУ поки що не торкнулися лише двох командувачів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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