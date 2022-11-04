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Росія відродила загороджувальні загони та практику розстрілу дезертирів, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 08:45
Росія відродила загороджувальні загони та практику розстрілу дезертирів, - британська розвідка Фото: Росія повернулася до практики заготівель та розстрілу дезертирів  (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Через низький моральний дух і небажання воювати російські сили почали розгортання "загороджувальних загонів" або "блокуючих частин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, ці підрозділи загрожують солдатам, що відступають, щоб змусити їх до наступу, і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.

За даними британської розвідки, останнім часом російські генерали хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, зокрема, можливо, дозволяли стріляти у відмовників після попередження. Генерали також, мабуть, хотіли б тримати оборону аж до смерті.

"Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , за останні три місяці російська армія змогла захопити лише два українські села.

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