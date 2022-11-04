ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия возродила заградотряды и практику расстрела дезертиров, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Пятница 04 ноября 2022 08:45
Россия возродила заградотряды и практику расстрела дезертиров, - британская разведка Фото: Россия вернулась к практике заградотрядов и расстрела дезертиров  (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские силы начали развертывание "заградительных отрядов" или "блокирующих частей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Ка отмечается в сводке, эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы вынудить их к наступлению, и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах.

По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели бы держать оборону до самой смерти.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца российская армия смогла захватить только два украинских села.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств