Росія відпустила танкер Green Admire після скандального затримання

Російська влада вчора, 19 травня, звільнила танкер Green Admire. Його затримали в територіальних водах РФ 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Більш докладні деталі про те, чому Росія затримувала танкер, поки залишаються невідомими.

За даними видання, увечері 19 травня танкер, який належить грецькій компанії, покинув територіальні води Росії і взяв курс на Роттердам.

Затримання Green Admire

Нагадаємо, 18 травня в територіальних водах Росії вперше було затримано нафтовий танкер. Він плив з естонського порту Сілламяе і слідував за заздалегідь узгодженим маршрутом.

Такий інцидент стався через кілька днів після того, як естонський корабель спробував зупинити судно російського тіньового флоту, що йшло в міжнародних водах.

Затримати судно тоді не вдалося, оскільки цьому перешкоджав російський винищувач Су-35.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна, реагуючи на такі дії РФ, зазначив, що тепер судна відправлятимуть іншим маршрутом, щоб уникнути ризику подібних затримань.

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