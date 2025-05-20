ua en ru
Вт, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія відпустила танкер Green Admire після скандального затримання

Вівторок 20 травня 2025 18:58
UA EN RU
Росія відпустила танкер Green Admire після скандального затримання Ілюстративне фото: Росія затримала танкер Green Admire (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада вчора, 19 травня, звільнила танкер Green Admire. Його затримали в територіальних водах РФ 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За даними видання, увечері 19 травня танкер, який належить грецькій компанії, покинув територіальні води Росії і взяв курс на Роттердам.

Більш докладні деталі про те, чому Росія затримувала танкер, поки залишаються невідомими.

Затримання Green Admire

Нагадаємо, 18 травня в територіальних водах Росії вперше було затримано нафтовий танкер. Він плив з естонського порту Сілламяе і слідував за заздалегідь узгодженим маршрутом.

Такий інцидент стався через кілька днів після того, як естонський корабель спробував зупинити судно російського тіньового флоту, що йшло в міжнародних водах.

Затримати судно тоді не вдалося, оскільки цьому перешкоджав російський винищувач Су-35.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна, реагуючи на такі дії РФ, зазначив, що тепер судна відправлятимуть іншим маршрутом, щоб уникнути ризику подібних затримань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Балтійське море
NEWS
Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції
Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч