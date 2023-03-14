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Росія відправляє воювати до України жінок-в'язнів, - правозахисники

Ілюстративне фото: Росія відправляє воювати в Україну жінок-в'язнів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія продовжує поповнювати свої втрати у війні проти України. Зокрема, на фронт відправляють жінок-ув'язнених.

Про це заявила глава фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время" .

За її словами, жінок забирали з колоній на півдні країни, з Краснодарського краю. Такі заходи військове командування Росії вживало ще наприкінці минулого року.

"Йдеться принаймні про дві або три групи жінок. Я підозрюю, що друга і третя група - це одне й те саме. Спочатку справді забирали жінок, це було перше відправлення - 50 осіб із колонії в Сніжному. Це на окупованих територіях. І друга партія - це жінки, які працювали в Кущівці на сільгоспроботах, це були засуджені жінки", - заявила вона.

Романова підкреслила, що йдеться про сотні засуджених.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у бік Донецької області рухаються потяги з плацкартними вагонами для перевезення ув'язнених. Один із вагонів - із засудженими жінками.

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