Росія відправляє воювати до України жінок-в'язнів, - правозахисники

За її словами, жінок забирали з колоній на півдні країни, з Краснодарського краю. Такі заходи військове командування Росії вживало ще наприкінці минулого року.

"Йдеться принаймні про дві або три групи жінок. Я підозрюю, що друга і третя група - це одне й те саме. Спочатку справді забирали жінок, це було перше відправлення - 50 осіб із колонії в Сніжному. Це на окупованих територіях. І друга партія - це жінки, які працювали в Кущівці на сільгоспроботах, це були засуджені жінки", - заявила вона.

Романова підкреслила, що йдеться про сотні засуджених.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у бік Донецької області рухаються потяги з плацкартними вагонами для перевезення ув'язнених. Один із вагонів - із засудженими жінками.

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