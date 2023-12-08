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Росія відмовилась відпустити громадян США Гершковича та Вілана

Фото: журналіст WSJ Еван Гершкович (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Росія відхилила пропозицію США щодо звільнення американських громадян Евана Гершковича та Пола Вілана, які засуджені Москвою за звинуваченнями у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі розповів, що адміністрації президента США Джо Байдена зробила "дуже серйозну пропозицію" Росії щодо звільнення ветерана морської піхоти США Вілана та журналіста Гершковича.

"Російський уряд відхилив цю пропозицію. Тепер ми знову біля дошки і продовжимо думати, що ми можемо зробити, щоб спробувати витягнути їх", - заявив Кірбі. 

Цього тижня Вілан висловив розчарування спробами уряду США звільнити його. У заяві, опублікованій 8 грудня його сім'єю, він закликав адміністрацію Байдена "вжити рішучих заходів для мого звільнення", додавши, що "ця гра в дипломатичні тонкощі має закінчитися".

Що відомо про Гершковича та Вілана

Еван Гершкович є репортером Wall Street Journal. Він близько шести років жив у Москві, висвітлював події у Росії та Україні, але був затриманий працівниками ФСБ РФ та заарештований за звинуваченнями у шпигунстві, які сам журналіст, а також уряд США - категорично заперечують.

Пол Вілан ветеран морської піхоти США. Його помістили до в'язниці у РФ за такими ж звинуваченнями у шпигунстві. Він повністю заперечує обвинувачення, які висунула російська влада. 

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