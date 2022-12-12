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Росія не відмовилась від тактики терору. Зеленський попередив про нові можливі удари

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, а відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час", - заявив Зеленський.

За словами президента, очевидно, що і без світла Україна добре знає, куди стріляти та що звільняти, а Росія все одно надіється на блекаути. Він додав, що це остання надія терористів.

"Тож, поки в них є ракети - а вони ще в Росії є, - будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що на всіх рівнях українців мають бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І треба зробити все, щоб пройти цю зиму.

Нагадаємо, що Росія використовує під час масованих обстрілів українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.

Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України. За місяць країна-агресор виробляє близько 40 нових ракет.

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