Росія відкинула всі мирні ініціативи і має за це відповідати, - Зеленський

Росії не сподобалися всі мирні ініціативи, які їй пропонували. Агресор має за це відповісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави нагадав, що днями українська делегація відвідала Вашингтон. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, з представниками адміністрації президента США, спілкування з журналістами та представниками громадських організацій.
"Це те, що зараз у дефіциті. І що може змусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це потрібно забезпечити", - додав він.
За його словами, саме для цього необхідні нові й достатні санкції, насамперед від США. Також потрібен чіткий політичний тиск заради результативної дипломатії.
"Уже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які Росія не відкинула б. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни і вбивства. Вони мають за це відповідати", - додав він.
Нагадаємо, раніше Росія відмовилася від припинення вогню з Україною як мінімум на 30 днів без додаткових умов. Таку ідею запропонували США.
Цього тижня РФ передала Україні свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.
Зокрема, країна-агресор для припинення вогню вимагає, щоб Україна почала виведення військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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