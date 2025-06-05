Росія відкинула всі мирні ініціативи і має за це відповідати, - Зеленський

Глава держави нагадав, що днями українська делегація відвідала Вашингтон. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, з представниками адміністрації президента США, спілкування з журналістами та представниками громадських організацій.



Президент зазначив, що зараз Україна дуже сильно розраховує на сильні кроки.

"Це те, що зараз у дефіциті. І що може змусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це потрібно забезпечити", - додав він.

За його словами, саме для цього необхідні нові й достатні санкції, насамперед від США. Також потрібен чіткий політичний тиск заради результативної дипломатії.

"Уже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які Росія не відкинула б. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни і вбивства. Вони мають за це відповідати", - додав він.