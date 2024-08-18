Росія вербує підлітків для скоєння диверсій: у кіберполіції нагадали про відповідальність

Кіберполіція України попереджає про загрозу вербування українських дітей російськими спецслужбами для здійснення диверсій, зокрема підпалів автомобілів військовослужбовців.

Рекомендації для батьків:

Попереджайте дітей про небезпеку вербування.

Контролюйте їхню онлайн-активність.

Дотримуйтесь комендантської години.

При підозрі на вербування негайно звертайтеся до поліції.

Рекомендації для підлітків:

Уникайте спілкування з незнайомцями онлайн.

Розповідайте дорослим про нових знайомих в інтернеті.

Використовуйте лише офіційні джерела інформації.

При підозрі на вербування звертайтеся до поліції.

Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання - до довічного позбавлення волі, зокрема, за статтями: -

ст. 111 (Державна зрада), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;

ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;

ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), карається до десяти років позбавлення волі; та інші.

Громадяни, які добровільно повідомлять про зв'язок з іноземною державою, можуть бути звільнені від відповідальності.