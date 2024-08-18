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Росія вербує підлітків для скоєння диверсій: у кіберполіції нагадали про відповідальність

Неділя 18 серпня 2024 21:21
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Росія вербує підлітків для скоєння диверсій: у кіберполіції нагадали про відповідальність Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Кіберполіція України попереджає про загрозу вербування українських дітей російськими спецслужбами для здійснення диверсій, зокрема підпалів автомобілів військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Краматорської міської ради.

Рекомендації для батьків:

  • Попереджайте дітей про небезпеку вербування.
  • Контролюйте їхню онлайн-активність.
  • Дотримуйтесь комендантської години.
  • При підозрі на вербування негайно звертайтеся до поліції.

Рекомендації для підлітків:

  • Уникайте спілкування з незнайомцями онлайн.
  • Розповідайте дорослим про нових знайомих в інтернеті.
  • Використовуйте лише офіційні джерела інформації.
  • При підозрі на вербування звертайтеся до поліції.

Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання - до довічного позбавлення волі, зокрема, за статтями: -

  • ст. 111 (Державна зрада), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;
  • ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;
  • ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), карається до десяти років позбавлення волі; та інші.

Громадяни, які добровільно повідомлять про зв'язок з іноземною державою, можуть бути звільнені від відповідальності.

Нагадаємо, у Дніпрі співробітники Служби безпеки України затримали підлітка, який на замовлення спецслужб Росії підпалив автомобіль ЗСУ.

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