Россия вербует подростков для совершения диверсий: в киберполиции напомнили об ответственности
Киберполиция Украины предупреждает об угрозе вербовки украинских детей российскими спецслужбами для осуществления диверсий, в частности поджогов автомобилей военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.
Рекомендации для родителей:
- Предупреждайте детей об опасности вербовки.
- Контролируйте их онлайн-активность.
- Соблюдайте комендантский час.
- При подозрении на вербовку немедленно обращайтесь в полицию.
Рекомендации для подростков:
- Избегайте общения с незнакомцами онлайн.
- Рассказывайте взрослым о новых знакомых в интернете.
- Используйте только официальные источники информации.
- При подозрении на вербовку обращайтесь в полицию.
Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания - до пожизненного лишения свободы, в частности, по статьям: -
- ст. 111 (Государственная измена), наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества;
- ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения), наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества;
- ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), наказывается до десяти лет лишения свободы; и другие.
Граждане, которые добровольно сообщат о связи с иностранным государством, могут быть освобождены от ответственности.
Напомним, в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали подростка, который по заказу спецслужб России поджег автомобиль ВСУ.
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