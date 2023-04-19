Росія веде розвідку та може готувати диверсії у водах Північної Європи, - розслідування

Громадські мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії провели масштабне розслідування про діяльність Росії у Балтійському і Північному морях. Аналітики дослідили інформацію про радіотрафік і місцезнаходження російських кораблів довкола країн Північної Європи.

Так, у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції знаходиться велика кількість російських кораблів. За офіційними повідомленнями РФ, вони вивчають дно моря. Проте експерти вважають, що за допомогою спецобладнання росіяни шукають інформацію про інфраструктуру цих країн.

Такі дані допомогли б РФ підготувати диверсії на вітрових електростанціях, газопроводах і кабелях зв'язку. На думку експертів, Росія також може саботувати розподіл електроенергії Північно-Західної Європи.

Журнілісти-розслідувачі встановили, що у водах Північної Європи плавають російські "кораблі-привиди". Ці судна вимикають свої радари (передавачі AIS) і не передають інформацію про місцеперебування. Одним з таких кораблів є "Адмірал Володимирський".

Відомо, що судно обстежило периметр поблизу семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів. Під час наближення до станцій він значно сповільнювався. Журналісти підпливли до російського корабля на човні. З палуби їх "зустрів" чоловік у балаклаві зі зброєю, схожою на військову гвинтівку.

Фото: російські кораблі охоронять озброєні військові (dr.dk)

"Адмірал Володимирський" також помітили біля узбережжя Шотландії, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.

Офіцер розвідки Данії у коментарі журналістам підтвердив, що Росія може готувати диверсії у разі конфлікту з Заходом. У розвідці Норвегії наголосили, що цей проект важливий для росіян, його контролюють з Москви.