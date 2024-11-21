Росія вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", - Путін

За словами диктатора, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по Росії.

"У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети", - сказав Путін.

Путін заявив, що це нібито була відповідь на дозвіл західних партнерів Україні завдавати ударів по території Російської Федерації. Він традиційно заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".

Варто зауважити, що наразі у відкритому доступі відсутня інформація про цю ракету.

Обстріл Дніпра

Сьогодні вранці Російська Федерація здійснила ракетний удар по місту Дніпро застосовуючи різноманітні види озброєння.

Ймовірно, росіяни запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету із Астраханської області.