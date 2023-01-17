Росія вдарила по будинку в Дніпрі низькоточною протикорабельною ракетою, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 14 січня Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у разі попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі.

За даними британської розвідки, велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN, запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей.

"Росія хибно припустила, що винна українська ракета ППО. KITCHEN, як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Аналогічна зброя була причиною інших інцидентів з масовими жертвами серед цивільного населення, в тому кількості удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня 2022 року", - наголошується в повідомленні.

Оскільки ракети, такі як KITCHEN, непридатні для завдання високоточних ударів, дані війни в Україні свідчать про глибші проблеми в ракетних військах РФ. Швидше за все, їм складно динамічно ідентифікувати цілі та отримати доступ до швидкої та точної оцінки бойових пошкоджень, вважають у Міноборони Британії.