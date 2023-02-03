Росія "Ураганами" та фугасами обстріляла Покровськ: є влучання у житловий масив та парк

У п'ятницю, 3 лютого, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області, застосувавши "Урагани" та заборонені касетні боєприпаси. Місцеві чули близько 40 вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Ураган" та забороненої міжнародними конвенціями артилерійської зброї - касетними осколково-фугасними снарядами.
"Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив. В результаті близько 40 вибухів пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд", - йдеться в повідомленні.
Також зазнали руйнувань лінії електропередач, цивільний автотранспорт та інші об’єкти.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомлялось, російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через ворожі атаки загинув цивільний, ще вісім людей отримали поранення.
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