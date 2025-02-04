Росія уповільнила наступ на Україну, але втрати залишаються високими, - ISW

У січні цього року російська армія продовжила наступ на Україну, однак темпи просування значно знизилися порівняно минулими місяцями. А ось втрати росіян лишилися на такому ж рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, у січні росіяни захопили приблизно 498 квадратних кілометрів в Україні та відбили території у Курській області. Це приблизно 16,1 квадратного кілометра на день. Таким чином ворог втрачав 96 військових на один квадратний кілометр.

При цьому, за даними Міноборони, у грудні минулого року росіяни втратили 48 670 одиниць особового складу. Це рекорд з початку війни. За місяць росіянам вдалося зайняти 593 кілометри квадратних.

"Зниження захопленої території на 100 квадратних кілометри в період з грудня 2024 року по січень 2025 року, у поєднанні з аналогічним місячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська несуть такий самий високий рівень втрат, незважаючи на досягнення менших територіальних просувань у найближчій перспективі", - вказали аналітики.

Раніше ISW зазначав, що просування Росії сповільнилося з листопада 2024 року по грудень 2024 року.

"Російське військове командування, ймовірно, допустило рекордний рівень втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшим територіальним завоюванням", - зазначили в ISW.

Раніше ми писали про те, що у першому місяці 2025 року інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. У січні було зафіксовано 5 087 бойових зіткнень. Також російська армія зазнала значних безповоротних і санітарних втрат особового складу - 48 240 військових. Умовно, це чисельність понад трьох мотострілецьких дивізій росармії.