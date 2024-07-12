Росія цинічно звинуватила Україну в підготовці "теракту" на Київській ГЕС: МЗС відреагувало

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Глава МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нібито "режим українського президента Володимира Зеленського починає чергову цинічну провокацію проти свого населення". За її словами, Україна планує зруйнувати дамбу Київської ГЕС аби звинуватити в цьому Москву.

Реакція МЗС

"МЗС України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на Росію", - наголосили в міністерстві.

МЗС запевнило, що не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей.

Що ж стосується “покладання провини на РФ”, то в міністерстві нагадали, що російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами.

"Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України “Охматдит” свідчить сам за себе", - додали в МЗС.

В міністерстві запевнили, що у разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія.

Мета Росії

МЗС пояснило, що справжньою метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа. Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама.

"Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб - це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", - додали в міністерстві.

Нагадуємо, що минулоріч Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС.

"Прикметно, що цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією. Москва тоді так само звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч усяким реальним фактам", - заявили в МЗС.

В міністерстві нагадали, що тоді чимало іноземних видань несвідомо підіграли російській пропаганді, поширивши новини із заголовками про Україну та Росію, які буцімто “звинувачують одне одного”.

"Ми закликаємо міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами. Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів", - наголосили в МЗС