Росія тримає в заручниках тисячі цивільних українців. ГУР відповіло, як працюють над поверненням

Росія утримує тисячі цивільних українців у неволі як на своїй території так, і на тимчасово захоплених. Україна працює над поверненням своїх громадян і очікує на результати.
Про це у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна сказав представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, українська сторона намагається повернути своїх громадян, яких країна-агресор утримує в заручниках і обміни не єдиний інструмент.
"У випадку з цивільними тим більше. Тому що якщо ми говоримо про сам факт розмови обміну цивільних - це якась піратська та терористична практика із середньовіччя. Це означало б, що Україна мала б здійснити рейд в Брянську область, захопити там кілька районів цивільного населення і потім там робити масові обміни", - сказав Юсов під час презентації нового проєкту "Хочу найти".
Представник ГУР акцентував на відміну від терористичної Росії українська сторона до захоплення в заручники цивільних росіян вдаватися не збирається.
"Тому так, вся інформація збирається під виглядом правоохоронної діяльності так званої, контртерористичних заходів, фільтраційних заходів. Насправді відбуваються масові репресії місцевого населення на окупованих територіях", - розповів Юсов.
Він уточнив, що мова йде не лише про період повномасштабного вторгнення, а з 2014 року.
"Це і Крим, і Донбас, і багато людей знаходиться в російській неволі. І по всім ним ведеться робота й очікуються результати. Проблема в тому, що такі дії продовжуються", - каже Юсов.
За йог словами, наразі в реальному часі репресивний апарат РФ на окупованих територіях нашої країни працює під різними приводами, метою яких є часто або "звітність" якась, або корупційна складова, або ж бажання заволодіти чужим майном, автомобілем, нерухомістю чи землею, якщо йдеться про фермерів.
"Люди справді опиняються в неволі. Іноді без будь-якого правового статусу. І це все воєнні злочини, інформація по них збирається, фіксується і звичайно береться в роботу", - підсумував Юсов.
Нагадаємо, нещодавно видання ВВС оприлюднило матеріал, де наголошується, що в колоніях та ізоляторах в Росії та на окупованих територіях утримують тисячі українців, яких ув'язнювали без звинувачень, слідчих дій, судів та строку звільнення, а знайти їх фактично неможливо.
Видання склало список СІЗО і виправних колоній, у яких утримуються українські громадяни у РФ і на окупованих територіях. В якому 34 заклади на території 17 регіонів РФ та два СІЗО в окупованому Сімферополі.
Також українців утримують у в’язницях так званих "ДНР", "ЛНР" та на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Додамо, раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України підрахували, що на листопад 2023 року, у російському полоні перебувають 4337 українців. З них 3574 особи - це військові, 763 особи - цивільні.
Своєю чергою омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів, що в рамках усіх обмінів полоненими, додому повернулися понад 140 цивільних українців. За його словами, людей, що пропали безвісти на окупованих територіях, може бути 25 тисяч.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.