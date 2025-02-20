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Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп сьогодні

Четвер 20 лютого 2025 07:31
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Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп сьогодні Фото: носії "Калібрів" патрулюють в Чорному морі майже щоденно (youtube.com)
Автор: Михайло Шилін

Станом на 06:00, 20 лютого, у Чорному морі зафіксовано один корабель Російської Федерації. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі немає жодного судна росіян.

Проте ворожі кораблі продовжують перебувати в Середземному морі. Так, сьогодні було зафіксовано 4 судна, з яких 3 є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 3 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

Військові вкотре наголосили, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Росія тримає у Чорному морі носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп сьогодні

Нагадаємо, минулого ранку було зафіксовано ідентичну присутність кораблів. Зокрема, у Чорному морі перебував один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет, а в Середземному 4 кораблі, проте тільки 3 з них були ракетоносіями із залпом до 26 "Калібрів".

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