Росія тримає на чергуванні у морях три бойові кораблі. Чи є загроза ракетної атаки

Російська Федерація тримає на бойовому чергуванні три кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Як зазначили у відомстві, в зоні їх відповідальності ворог не припиняє спроб вибити підрозділи українських військових з позицій на лівобережжі Дніпра.

"Однак, зазнаючи постійних втрат, скутий складними погодними умовами та системним підривом логістики й морального духу противник наважився лише на 3 штурми, які традиційно видались невдалими. Окупанти продовжують активно вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони", - сказано у повідомленні.

Окрім цього наразі у на чергуванні у морі 3 бойові кораблі ворожого флоту. Два - у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 13 атак противника на Мар'їнському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу противника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, попередньо ЗСУ успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і звільнили 1,7 квадратних кілометрів території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 12 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 368 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 11 артсистем і 16 ББМ.

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