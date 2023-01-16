Росія та Україна наступають на двох різних ділянках фронту на Донбасі, - британська розвідка

За даними британської розвідки, станом на 15 січня Збройні сили України (ЗСУ) майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, перед атаками групи "Вагнера".

Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. "Однак загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна", - наголошується у зведенні.

За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах. "У цих обставинах ключове оперативне завдання для обох сторін полягає у тому, щоб формувати з'єднання незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", - зазначають у Міноборони Британії.