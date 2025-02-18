Росія та США розробили 3-етапний мирний план для України, що передбачає вибори ,- Fox News

США та Росія запропонували мирний план в три етапи, який включає припинення вогню, проведення нових виборів в Україні та підписання фінальної угоди.

Джекі Хайнріх посилається на дипломатичні джерела, по їх словам близьких до дипломатичних переговорів, цей план активно обговорюється в Саудівській Аравії, де проходять важливі переговори щодо вирішення конфлікту.

Ключовою умовою успіху цього мирного процесу обидві держави вважають проведення нових виборів в Україні. Однак ця пропозиція неодмінно стане предметом суперечок, адже Росія давно критикується за проведення недемократичних виборів, а в Україні широко розповсюджене побоювання щодо можливості обрання проросійського президента.

Незважаючи на те, що в Україні не підтримують ідею "маріонеткового" президента, деякі джерела вказують на те, що Росія вважає ймовірність обрання такого кандидата достатньо високою.

При цьому Володимир Путін переконаний, що будь-який кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок.

У свою чергу, Дональд Трамп, який також бере участь в дипломатичних процесах, готови підтримати будь-який результат виборів, включаючи можливість обрання проросійського кандидата. Трамп та Путін вважають шанси на переобрання Зеленського досить низькими.

Білий дім поки що не прокоментував ці обговорення, але варто очікувати офіційне висловлювання найближчим часом.