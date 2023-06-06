Росія стягує медиків-студентів до Токмака для лікування окупантів

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вишів Російської Федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вишів РФ. Там вони нібито проходять медичне стажування в бойових підрозділах.

Водночас окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно, в населеному пункті Олексіївка Херсонської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - заявили у Генштабі.

Атака на Україну 6 червня

Російські військові вночі, 6 червня, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Сили ППО ЗСУ знищили всі ворожі цілі. Зокрема, в Київській області лунали вибухи, працювала ППО, оголосили повітряну тривогу.

Також окупанти підірвали Каховську ГЕС, що привело до затоплень та руйнувань значних територій країни.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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