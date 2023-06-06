UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія стягує медиків-студентів до Токмака для лікування окупантів

Фото: Росія стягує медиків-студентів до окупованого Токмака для лікування окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська зазнають значних втрат на фронті в Україні. У зв'язку з цим РФ направляє до окупованого Токмака студентів з медичних вишів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вишів Російської Федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вишів РФ. Там вони нібито проходять медичне стажування в бойових підрозділах.

Водночас окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно, в населеному пункті Олексіївка Херсонської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - заявили у Генштабі.

Атака на Україну 6 червня

Російські військові вночі, 6 червня, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Сили ППО ЗСУ знищили всі ворожі цілі. Зокрема, в Київській області лунали вибухи, працювала ППО, оголосили повітряну тривогу.

Також окупанти підірвали Каховську ГЕС, що привело до затоплень та руйнувань значних територій країни.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News