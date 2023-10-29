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Росія створює власний аналог Кримської платформи, - ЦНС

Неділя 29 жовтня 2023 15:40
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Росія створює власний аналог Кримської платформи, - ЦНС Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Російська влада занепокоєна дипломатичними успіхами України щодо деокупації Криму. Через це вони створили власний аналог Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В рамках Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ) цього року росіяни провели конгрес "Міжнародного клубу друзів Криму" та Кримської африканської ділової ради.

До участі в конгресі РФ залучила представників з понад 40 країн світу та загальною чисельністю делегатів близько 150 осіб.

"Основна мета заходу це запевнити представників з країн Африки та Латинської Америки в тому, що Росія може забезпечити їхні потреби у зернових, а також у тому, що вони можуть вкладати інвестиції у проєкти на території РФ", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в рамках цих дискусій Кремль розробляє механізми протидії міжнародним економічним санкціям аби вберегти свої економічні взаємини з ринками, які залежні від постачання збіжжя.

"На майданчиках форуму російські ділки активно нав’язували співпрацю з підприємствами на ТОТ для країн Африки. Росіяни запевняли представників країн Глобального Півдня у тому, що вони постачатимуть їм зернові культури в тому числі з аграрних регіонів на ТОТ України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Кремль обманом намагається залучити країни до легітимізації захоплених територій як складових РФ, проте "їй не вдасться ані закріпитись на українських землях, ані забезпечити дані країни так необхідними їм продуктами".

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