UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія створює перепони для руху українських кораблів, світ має зробити так само, - експерти

Фото: Росія створює перепони для руху українських кораблів, світ має зробити так само (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Російські інспектори, які входять до складу інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі, штучно затримують рух українських кораблів, які перевозять агропродукцію в рамках "зернової угоди". Міжнародна спільнота має або розблокувати вільне судноплавство у Чорному морі, або відповісти Росії дзеркальними санкціями у відношенні її кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Центру транспортних стратегій".

"З січня українська сторона фіксує випадки штучних затримок, які російські інспектори створюють кораблям при проходженні Босфору. За добу інспекцію проходять лише 2-3 судна замість запланованих десяти. Приблизно 120 суден очікує на проходження Босфору упродовж 3-5 тижнів. За оцінками міністра інфраструктури Олександра Кубракова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, загалом за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського зерна", - йдеться в статті.

Водночас Росія не має жодних обмежень, і її кораблі вільно пересуваються Чорним морем, акцентує видання. Саме тому, переконані експерти, факти затримки суден можуть стати слушним поштовхом для перегляду зернової ініціативи у глобальнішому масштабі.

"В України назбиралося достатньо аргументів, щоб апелювати до міжнародної спільноти з закликом розширити ініціативу. Причому необов’язково апелюючи до доброї волі РФ: Київ може домагатися дзеркальної заборони на курсування суден у напрямку російських чорноморських портів і звідти", - наголошується в публікації.

Як приклад, ЦТС наводить прецедент морської блокади охопленої війною Югославії на початку 90-х років. Тоді було залучено кілька десятків одиниць флоту й авіації, але блокада в результаті була подолана.

Нагадаємо, раніше експерт американського аналітичного центру Atlantic Council заявила, що Туреччина має докласти зусиль, щоб зберегти свою роль як ключового члена НАТО в Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяпорт