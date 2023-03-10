Росія створює перепони для руху українських кораблів, світ має зробити так само, - експерти

"З січня українська сторона фіксує випадки штучних затримок, які російські інспектори створюють кораблям при проходженні Босфору. За добу інспекцію проходять лише 2-3 судна замість запланованих десяти. Приблизно 120 суден очікує на проходження Босфору упродовж 3-5 тижнів. За оцінками міністра інфраструктури Олександра Кубракова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, загалом за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського зерна", - йдеться в статті.

Водночас Росія не має жодних обмежень, і її кораблі вільно пересуваються Чорним морем, акцентує видання. Саме тому, переконані експерти, факти затримки суден можуть стати слушним поштовхом для перегляду зернової ініціативи у глобальнішому масштабі.

"В України назбиралося достатньо аргументів, щоб апелювати до міжнародної спільноти з закликом розширити ініціативу. Причому необов’язково апелюючи до доброї волі РФ: Київ може домагатися дзеркальної заборони на курсування суден у напрямку російських чорноморських портів і звідти", - наголошується в публікації.

Як приклад, ЦТС наводить прецедент морської блокади охопленої війною Югославії на початку 90-х років. Тоді було залучено кілька десятків одиниць флоту й авіації, але блокада в результаті була подолана.

Нагадаємо, раніше експерт американського аналітичного центру Atlantic Council заявила, що Туреччина має докласти зусиль, щоб зберегти свою роль як ключового члена НАТО в Чорному морі.