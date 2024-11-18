Росія створила на Запорізькому напрямку розвідувально-ударний комплекс: що це і як працює

На Запорізькому напрямку російська армія створила розвідувально-ударний комплекс. Це стартова батарея "Іскандер" на чергуванні в окупованому Криму плюс розвідувальні БПЛА.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник Командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко.

"Вони проводять постійне чергування в повітрі їхніх розвідувальних БПЛА - це "Орлан", Zala, Supercam. Їх постійно багато у повітрі. Ми це відчуваємо на собі", - сказав він.

Мусієнко пояснив, як працює розвідувально-ударний комплекс.

"Якщо якийсь з цих БПЛА виявляє на Запорізькому напрямку ціль - то час від фіксації до нанесення по ній удару "Іскандером" становить до 20 хвилин. Тобто якщо над Дніпром чи Запоріжжям чергує їхній розвідувальний БПЛА, то протягом 20-30 хвилин є ризик нанесення удару. Єдина раціональна протидія цьому станом на тепер - це ураження цього БПЛА", - сказав він.

За його словами, ЗСУ стикались з цим, адже вони дуже полювали на наші ракетні підрозділи та підрозділи ППО, але більшість їхніх ударів була по хибних цілях.

"Артилерія - це всепогодний рід військ, ми застосовуємо різні види боєприпасів, з різною глибиною ураження, з відповідним часом реакції - у нас усе це є. Але якщо не буде закрите небо - ми не зможемо виконувати завдання, коли ворог може "Іскандером" уразити ціль з реакцією у 20 хвилин", - додав він.

Ситуація у Запорізькій області

У жовтні кілька західних ЗМІ повідомили, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю за Запоріжжям. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що росіяни на півдні України зосередили близько 200 тисяч військових, включаючи окупаційні війська у Криму.

Декілька співрозмовників РБК-Україна у військових та політичних колах побоюються, що окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області. За даними джерел, теоретичні напрямки удару – Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське, де останнім часом почастішали вилазки ворожих ДРГ.

У листопаді ситуація в Запорізькій області стає дедалі напруженішою. ЗСУ очікують штурм військ РФ "з дня на день".