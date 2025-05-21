Росія страчує полонених українців: CNN показало докази злочинів окупантів

Як пише видання, перехоплені радіопереговори та записи сходяться з часом відеозапису з дрона, на якому видно ймовірну страту російських солдатів Запорізькій області минулого листопада. На відео видно шістьох військових, які лежать обличчям донизу на землі, щонайменше у двох з них стріляють упритул, а ще одного відводять.

За даними CNN, радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

"Вони (страти - ред.) не відбувалися б з такою кількістю та частотою без наказу – або принаймні згоди від найвищого військового командування", - зазначив спеціальний доповідач ООН Тідболл-Бінц.

Представник західної розвідки, який переглянув аудіофайли перехоплень, визнав їх "автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам". Він сказав, що очевидно, що "солдат отримав наказ стратити українських солдатів, які здалися".

Реакція України

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, минулого року він реагував на злочини Росії та відправив офіційні листи до МКЧХ та ООН

"У листопаді минулого року я реагував на цей злочин та відправив офіційні листи до МКЧХ та ООН наголошуючи: вбивство військовополонених - воєнний злочин, за який обов’язково має настати відповідальність", - написав він.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Подія трапилася поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.