Росія спробувала заборонити Британії ловити рибу у своїх водах. У Лондоні відповіли

Уряд РФ схвалив план анулювання угоди про рибальство, яка дає змогу британським суднам ловити рибу в російських водах Баренцева моря. Однак у Лондоні відповіли, що на них це не вплине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що ця заява породила заголовки в британських ЗМІ про те, що Москва загрожує традиційній британській страві - рибі зі смаженою картоплею.

Але генеральний директор Національної федерації рибальських організацій Майк Коен, повідомив Reuters, що йому не відомо про будь-які британські судна, які ловлять рибу в російському секторі моря.

"Я не впевнений, що це матиме будь-який практичний ефект", - сказав він.

Що говорять в уряді Британії

Росія прагнула від'єднати свою економіку від Заходу відтоді, як західні країни запровадили санкції після вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Російські ЗМІ повідомили, що цей крок уряду РФ нібито є "відповіддю" на спроби Великої Британії завдати шкоди російській економіці.

Представник британського уряду заявив, що Лондон не отримував жодного офіційного повідомлення від Москви про таке рішення.

"Однак триваючий односторонній вихід Росії з низки договорів про міжнародне співробітництво є симптомом її самоізоляції на світовій арені внаслідок незаконного вторгнення в Україну", - додав британський чиновник.

Ставлення Британії до Росії

Нещодавно міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що допускає збільшення конфліктів у світі через РФ і не тільки.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що сьогоднішня ситуація нагадує події 1930-х років, а російський диктатор Володимир Путін грає роль Адольфа Гітлера.

Також Кемерон заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, це питання не є предметом розбіжностей, як у США та інших країнах.