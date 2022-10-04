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Росія не справляється з розміщенням та навчанням мобілізованих, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 08:45
Росія не справляється з розміщенням та навчанням мобілізованих, - британська розвідка Фото: мобілізація в Росії виявила проблеми з розміщенням та навчанням призовників (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія стикається з труднощами у розміщенні та навчанні мобілізованих. Осінній призов до армії довелося відкласти на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, президент Росії Володимир Путін 30 вересня 2022 року підписав указ про звичайний осінній призовний цикл, який спрямований на навчання 120 тисяч призовників. За законом, ці призовники не можуть бути відправлені за межі Росії. Це окрема категорія від осіб, які мобілізуються у рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.

Цикл призову розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай. Пізніше початок циклу свідчить про зростання тиску на здатність Росії навчати і озброювати велику кількість нових призовників, вважають у британській розвідці.

"Проблеми з розміщенням, навчанням, оснащенням та розгортанням мобілізованого та призовного персоналу є значними. Недоліки російської адміністративної та логістичної систем будуть і надалі підривати ці зусилля", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією. В армію беруть не тих, кого планували, та розміщують у наметових таборах.

При цьомуз Росії від мобілізації втекло більше людей , ніж чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

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