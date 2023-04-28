Росія скасувала "танковий біатлон" через великі втрати на фронті, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Армійські міжнародні ігри в Росії у 2023 році не відбудуться. Ігри, заявлені як "Військова олімпіада", символізують спробу Росії повернути збройні сили основою масової культури. Захід, схожий на фестиваль, також відомий як "танковий біатлон".

За даними британської розвідки, Росія, швидше за все, скасувала ігри головним чином тому, що побоюється, що у воєнний час цей захід буде сприйнятий як несерйозний. Російські націоналістичні коментатори, у тому числі колишній офіцер розвідки Ігор Гіркін, люто критикували Міністерство оборони Росії у 2022 році.

"Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні Міноборони Росії стурбовано тим, що нестача танків, танкістів та іншого кваліфікованого персоналу поставить під загрозу звичайне домінування російської команди у таблиці медалей", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка назвала справжню причину скасування пропагандистської акції "Безсмертний полк" на території Росії. Влада була стурбована тим, що учасники акції підкреслять масштаби нещодавніх втрат Росії у війні з Україною.